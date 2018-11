El robo a transporte de carga en México se ha disparado, es uno de los delitos que más creció este sexenio. La inseguridad en las carreteras ha dejado a este sector sin choferes y con pocas aseguradoras porque el traslado de mercancías es ya un mercado de alto riesgo, este año 15 choferes han sido asesinados en el país. Las cifras, de acuerdo con la Cámara Nacional de Transporte de Carga, la Canacar, son las más altas de la historia.

Estado de México, Puebla, Veracruz, Tlaxcala y Michoacán concentran el 93 por ciento de todos los robos a transporte de carga en México, según cifras de Canacar.

Los ladrones se llevan de todo: alimentos, como los de esta camioneta que llevaba carne congelada y tras ser saqueada fue abandonada en una brecha.

El robo a transporte de carga aumenta en México y asesinan a choferes; en la imagen, una camioneta remolcada después de saqueada y abandonada (Noticieros Televisa)

Muebles y electrodomésticos de los que transportaba este tráiler de doble remolque y que fue encontrado horas después completamente vacío.

Material de construcción, como la varilla que llevaba este transportista en Puebla y que la Policía Federal impidió que se robaran.

Las bandas que asaltan a transportistas también se roban tractocamiones completos que algunas veces son encontrados desmantelados.

Juan Santos es chofer de tráiler desde hace más de 20 años, ha recorrido todas las carreteras de México y ha vivido experiencias buenas y malas, pero considera que la inseguridad hoy no tiene punto de comparación.

Algunos choferes se han ido a Estados Unidos, otros han cambiado de oficio por la inseguridad. Este año 15 conductores han sido asesinados durante robos en México, de acuerdo con la Canacar.

Además de la escasez de operadores, las empresas transportistas enfrentan el aumento de las tarifas de las aseguradoras por los riesgos que implica el traslado de mercancías por tierra.

Son muchos los métodos que los delincuentes utilizan para apoderarse de las mercancías, uno de los más comunes es el uso de patrullas clonadas.

Juan Santos ya lo sabe, por eso dice que no se detiene hasta confirmar que quien le marcó el alto es un policía.

Por decirlo ahorita que vengo yo aquí así y me alcanza un federal y me dice oríllate y no me orillo”.