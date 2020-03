El robo de identidad en México

México ocupa el segundo lugar en robo de identidad en América Latina y el octavo a escala global.

De acuerdo con datos oficiales, este delito en nuestro país generó ganancias ilícitas por más de 11 mil millones de pesos en 2017. Un delito que se ha incrementado notoriamente en los últimos años.

Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el 2017 se registraron 16 mil 596 casos de robo de identidad, el triple de denuncias que se presentó un año antes.

El panorama es aún más desalentador, pues no existe el marco legal que permita perseguir estas actividades criminales en el espacio digital.

Uno de los casos que se han difundido recientemente es la suplantación de identidad, a través de cuentas que utilizan la oferta de videos por streaming.

Yuquiabe Romero se dio cuenta que alguien estaba comprando películas con cargo a su cuenta telefónica.

“Se metieron, no sé de qué manera, utilizaron la tienda en internet y de ahí de esa forma, quiero pensar que por ahí empezó el asunto, sí, soy muy cuidadosa con las contraseñas con las que ocupo, entonces no creo que haya sido”, dijo Yuquiabe Romero.

Lo que la alertó más fue el intento que hicieron de hacer recargas a distintos números celulares, con cargo a su cuenta.

“Hasta ahorita la que se me viene a la mente fue de por lo menos 300 pesos, pero fueron de distintos números telefónicos, entonces eso me hace sospechar que puede ser una organización criminal o no sé, o sea, pero sí está como raro el hecho de que se hagan tantas recargas”, agregó.