Robo y extorsión de mascotas en la CDMX

Según la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) los casos de robo de mascotas se han incrementado en la CDMX, pero la cifra aún es inexacta pues no existe una cultura de denuncia de este delito.

“Yo venía saliendo de una cirugía y escucho que me gritan en la puerta, su perro, su perro, yo salgo, no podía correr, y me dicen: éste es su perro; yo tenía tres Luar, Luna y Aurelio, que es un salchicha, me regresan nada más a Aurelio “, declaró la dueña de los perros.

Luar y Luna son una pareja de raza Pug de dos años de edad que fueron robados del interior de una casa ubicada en la alcaldía Iztapalapa.

“La puerta estaba forzada , entonces mi hermano hace carteles poniendo recompensa, como a las once y media llega la primera llamada que tenían a la hembra, a Luna, que querían primero mil 500 o 2mil pesos; mi papá les dice que si lo puede negociar pero le cuelgan”, aseguró.

Después le hicieron una segunda llamada a la victima para solicitar 7 mil pesos por cada perro, para devolverlos.

De acuerdo con cifras de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México los casos por robo de perros han incrementado, en 2012 se abrieron 55 carpetas de investigación, en 2013 y 2014, 60; pero entre 2015 y 2018 tiene un registro de más de 230 investigaciones por robo de animales, aunque se estima que podrían ser más debido a que todavía no existe una cultura de denuncia por ese delito.

Luar y Luna nunca fueron devueltos a la familia, y hoy nada saben de ellos.

“Las autoridades nunca nos apoyaron, no sé si vean que el robo de perros es como si no fuera un delito,como un objeto más, como si se me hubiera perdido un lápiz”, dijo la víctima.

La historia de Emilio, un bulldog inglés, afortunadamente tuvo un desenlace feliz, luego de 11 días de haber sido robado en calles de la colonia Roma, en la alcaldia Cuauhtémoc, agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México recuperaron a “emilio”, y detuvieron a un hombre y una adolescente, por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por receptación tras la denuncia del robo de la mascota.

Hoy Emilio ya se encuentra con Carlos, su responsable.

Con información de Arely Melo

