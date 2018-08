Incrementa robo de combustible en la CDMX

El robo de gasolina, diésel y turbosina en la Ciudad de México equivale al tres por ciento del total nacional.

En conferencia de medios, José Ramón Amieva, jefe de Gobierno de la CDMX, aseguró que luego de sostener una reunión con el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Alberto Treviño, se logró conocer que las tomas clandestinas donde se genera el ilícito están ubicadas, principalmente, en la zona limítrofe con el Estado de México.

Incluso nos refirieron cuáles son los kilómetros que tenemos nosotros que poner especial cuidado en su vigilancia, no son más de 30 kilómetros, no les puedo decir dónde están, pero no son más de 30 kilómetros”, aseguró José Ramón Amieva, jefe de Gobierno de la CDMX.