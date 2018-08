Alaska Airlines reporta robo de avión en Seattle

Alaska Airlines informó que hubo un “despegue no autorizado” de un avión y testigos reportaron que un avión era perseguido por cazas, cerca del Aeropuerto Internacional de Seattle, la noche de este viernes.

La aerolínea conformó a la agencia de noticias The Associated Press (AP) que el avión es un Q400 de Horizon Air y se piensa que no hay pasajeros a bordo.

(Twitter: @AlaskaAir)

No había otra información disponible.

(Twitter: @AlaskaAir)

Horizon Air es parte del Alaska Air Group y cubre rutas cortas en el oeste de Estados Unidos.

El Q400 es un avión turbohélice de 76 asientos.

Con información de AP.

RMT