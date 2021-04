Roberta Jacobson dejará a fines de mes su cargo como ‘zar de la frontera con México’

La coordinadora de la Casa Blanca para la frontera con México, Roberta Jacobson, abandonará su cargo a finales de este mes, en pleno auge de la llegada de indocumentados a la zona limítrofe.

“La embajadora Jacobson se comprometió desde el principio a trabajar en los primeros 100 días de la Administración (del presidente Joe Biden), y por tanto, se retirará de su papel como coordinadora al acabar este mes”, anunció este viernes en un comunicado el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

Jacobson, que fue embajadora en México entre 2016 y 2018, aseguró igualmente que su compromiso con el Gobierno de Biden siempre fue temporal, y negó que tenga que ver con el auge en la llegada de indocumentados a la frontera, que en marzo alcanzó su máximo nivel en 20 años.

“Me voy llena de optimismo. La dirección de la política (migratoria que ha adoptado Biden) es claramente la correcta para nuestro país”, dijo Jacobson en una entrevista con el diario The New York Times.

La conocida informalmente como “zar de la frontera” también rechazó que su próxima marcha tuviera que ver con la decisión de Biden de encargar a la vicepresidenta, Kamala Harris, la misión de frenar la migración irregular desde Centroamérica, además de la coordinación con El Salvador, Honduras y Guatemala.

“He trabajado para apoyar a la vicepresidenta para que lidere en este tema, y nadie podría estar más encantada que yo al ver que asume ese papel. No tuvo nada que ver con mi decisión”, afirmó al diario Jacobson, que también fue responsable de Latinoamérica en el Departamento de Estado durante el Gobierno de Barack Obama (2009-2017).

La diplomática no había mencionado hasta ahora su intención de abandonar el Gobierno al acabar abril y, en otra entrevista hace dos semanas con The New York Times, aseguró que tenía planes de viajar a Centroamérica para hablar sobre cómo afrontar las causas de raíz que generan la migración irregular.

Su salida es sorprendente porque se anuncia un día después de que el Gobierno estadounidense revelara cifras récord de detenciones de indocumentados en la frontera, con más de 172.000 en el mes de marzo, entre ellos casi 19 mil menores, un récord histórico.

El comunicado oficial sobre su salida deja entrever que probablemente no habrá un nuevo coordinador para la frontera sur en la Casa Blanca, al recordar que Biden ha encargado a Harris que lidere los contactos con México y Centroamérica, en “una muestra de la importancia” que concede al tema.

Es probable que las tareas de Jacobson se repartan entre Harris, el encargado de Latinoamérica en la Casa Blanca, Juan González, y el responsable del Triángulo Norte de Centroamérica en el Departamento de Estado, Ricardo Zúñiga.

Sullivan afirmó que, durante su periodo en la Casa Blanca, Jacobson ha “moldeado la relación con México como aliado en igualdad de condiciones, emprendido una renovación de las iniciativas con El Salvador, Guatemala y Honduras” y destacado el compromiso del Gobierno con “la revitalización del sistema migratorio” de EEUU.

Con información de EFE

