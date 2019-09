Trump anuncia a Robert O’Brien como su nuevo asesor de Seguridad Nacional

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este miércoles que Robert O’Brien, actual enviado especial presidencial para Asuntos de Rehenes en el Departamento de Estado, será su nuevo asesor de seguridad nacional.

Te recomendamos: Trump dice que exasesor Bolton ‘se pasó de la raya’ con Venezuela

Me complace anunciar que nombraré a Robert C. O’Brien, que actualmente se desempeña exitosamente como enviado especial Presidencial para Asuntos de Rehenes en el Departamento de Estado, como nuestro nuevo asesor de Seguridad Nacional. He trabajado mucho y duro con Robert. ¡Hará un gran trabajo!”, dijo Trump en su cuenta de Twitter.