Roban kínder por segunda vez en menos de dos semanas en NL

En Nuevo León, el Jardín de Niños del Centro Educativo Libertad fue robado por segunda vez en tan sólo dos semanas, por lo que los padres de familia se encuentran indignados.

Sí pues, es la segunda vez que nos roban en el plantel, desafortunadamente no tenemos guardias, no tenemos luz, no tenemos muchas cosas. Es un plantel nuevo, pero no está concluido, entonces pues todo lo que está pasando es consecuencia de la falta de seguridad que tiene el plantel”, dijo Lizeth Alanís, madre de familia.