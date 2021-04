Roban casa de periodista que reportó el asesinato de Victoria en Tulum

El periodista Francisco Canul Cauich, quien labora para varios medios informativos de prensa, radio e internet en Tulum, Quintana Roo, fue víctima de robo en su domicilio tras reportar el asesinato de la salvadoreña, Victoria Salazar, por lo que entró al sistema de protección a periodistas.

Te recomendamos: Desaparece el periodista Jorge Molontzín Centlal en Sonora, denuncia Reporteros Sin Fronteras

Paco Canul como es conocido, fue el primer periodista en dar la noticia sobre la detención de Victoria Salazar, la mujer de El Salvador que murió luego de ser detenida y sometida por policías de Tulum, el pasado 27 de marzo.

Seis días después de difundir la noticia, Francisco fue víctima de la delincuencia. Entraron por la fuerza a su casa y sustrajeron computadoras y discos duros que contenían información sobre su trabajo.

“Hubo una fuerza brutal para abrirla. Había objetos de valor que no se llevaron, una cámara fotográfica. No se llevaron un plasma que estaba en la recámara, no se llevaron el piano de mi hijo con un costo de 25 mil pesos, no se llevaron dos equipos de sonido de música, cosas de valor que no se llevaron, pero sí mis máquinas con los discos duros externos”, aseguró Francisco.