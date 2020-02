Roban 14 autos de dos estacionamientos públicos en la CDMX

Al menos 14 vehículos fueron robados de dos estacionamientos públicos anoche en la colonia Álamos de la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

-¿No había nadie?

-¿Cuántos eran?

“Entraron para llevarse los 7 carros, eran más de 7 personas. A mí nada más el que me llegó fue un gordo, un gordo, una mujer y un chavo flaco. El gordo fue que me sacó la pistola, me la puso aquí y me metió allá adentro, me dijo que le diera las llaves”, señaló el encargado.