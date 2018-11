La rivalidad entre Boca y River rebasa la cancha de futbol

Hay fechas que están destinadas a hacer historia. Cuando el mundo del futbol supo que el título más importante para un club sudamericano se definiría entre Boca contra River, la atención se concentró en Buenos Aires.

Un 2-2 dejó todo en suspenso para un partido de vuelta que iba a ser todo menos aburrido

El planeta entero a la espera de la definición de una de las finales más importantes en la historia del balompié.

Para este partido se hizo historia cuando el camión con los jugadores de Boca Juniors se acercaba al estadio monumental Coliseo para la épica batalla.

Lo que pudo haber sido un ejemplo para todo el mundo de seguridad y orden, fue todo lo contrario.

La guerra que tenía que disputarse en la cancha se pasó a las calles de Buenos Aires. Los niños fueron víctimas de una pasión mal entendida y mal interpretada.

El camión de Boca fue agredido por aficionados de River y ese evento desató el caos.

La Conmebol tardó en tomar una decisión sobre qué hacer con la situación.

Pablo Pérez, capitán de Boca, tuvo que ser trasladado a un hospital por las lesiones que le causaron los vidrios que se rompieron.

Tras tres horas de juntas de caos y de incertidumbre, el partido se dio por suspendido.

Se reprogramó para disputarse el domingo a la misma hora, sin embargo, el destino tenía otro plan.

Tras presión por parte de Boca Juniors, la Conmebol hizo el anuncio oficial de que la final había sido suspendida indefinidamente hasta nuevo aviso ya que no existían condiciones de igualdad deportiva para que se llevará a cabo la definición del título.

Los jugadores de Boca, las víctimas del ataque, no se han quedado callados.

Pablo Pérez, jugador del Club Boca Juniors, destacó: “Qué pasaba si nosotros jugábamos y ganábamos, quien me saca de ahí, decime quién me saca porque si la gente estaba loca antes de entrar, imagínate si nosotros ganábamos en su cancha, les damos la vuelta en

su cancha, me matan”.

Este martes, a las 10 de la mañana hora de Asunción, Paraguay, se dará a conocer cuál será la solución, pero el trago amargo y la desilusión no la quita nadie.

