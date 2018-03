Ríos Piter se inconforma en el Tribunal Electoral por revisión del INE

Armando Ríos Piter acudió a la oficialía de Partes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a inconformarse por forma en la que el Instituto Nacional Electoral (INE) revisó los apoyos ciudadanos que recibió.

Ríos Piter Interpuso una demanda contra la manera en que el INE revisó los apoyos ciudadanos, que concluyó que más de 800 mil firmas que envió fueron simulaciones.

Acudo ante la máxima autoridad del país a evidenciar las violaciones del Instituto Nacional Electoral a los lineamientos que sus propios consejeros elaboraron, validaron y después violentaron inventando etapas no previstas en sus propias normas […] Presento esta demanda de justicia en la Oficialía de Partes del Tribunal Electoral y no en la del Instituto, porque he visto con tristeza cómo han chicaneado el proceso por parte del Instituto Nacional Electoral, cómo actuaron en la oscuridad y cómo quieren denostarme y denostarnos a todos”, señaló el aspirante independiente.