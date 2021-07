Rinden homenaje a víctimas de feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua

En Chihuahua, realizaron este jueves la “Caravana por el respeto y la vida de las mujeres”… Recorrieron al menos 80 kilómetros para rendir homenaje a las víctimas de feminicidio en esta región.

Colocaron globos y banderas blancas en los vehículos, para avanzar por la carretera federal dos, desde Ciudad Juárez hasta El Porvenir, donde recordaron a sus hijas y exigieron justicia.

“Nosotros somos unas madres que hemos sufrido mucho por nuestras hijas y hasta la fecha, como ustedes ven, está el caso de mi hija sin resolver, porque ya tiene casi doce años mi hija y no me han resuelto nada”, dijo Olivia Murillo, madre de Jasmín.

Norma Laguna, es madre de Idaly Huache, desaparecida el 23 de febrero del 2010 y sus restos, fueron localizados el 16 de abril del 2012 en el arroyo el Navajo y hoy acudió a ese mismo lugar para colocar flores y globos en su cruz porque hoy fue su cumpleaños.

“Que ya no siga sucediendo más esto, que cuántos panteones clandestinos tiene que haber de mujeres y niñas, cuántos memoriales quieren hacer para que esto se termine”, destacó Norma Laguna, madre de Idaly Huache.

En el arroyo El Navajo, las autoridades de Chihuahua, descubrieron los restos humanos de 28 mujeres en el año 2012 y desde entonces se han realizado rastreos en toda esa zona en busca de más evidencias.

Mujeres desaparecidas en la zona centro de Ciudad Juárez

“Estas mujeres fueron desaparecidas en la zona centro de Ciudad Juárez y llevadas hacia Praxedis G. Guerrero a la altura del arroyo el Navajo… no más violencia contra las mujeres, no más feminicidio, no más trata en esta ciudad”, explicó Yadira Cortez, de la Red Mesa de Mujeres A.C.

Según la Fiscalía de Chihuahua, de más de cien homicidios de mujeres registrados en Ciudad Juárez este año, sólo 10, se investigan como feminicidio, es decir, un homicidio por razón de género.

“En lo que corresponde a este año 2021, tiene contabilizadas un total de 108 personas privadas de la vida del sexo femenino, estos casos han ocurrido 17 en el mes de enero, 15 en febrero, 17 en marzo, 10 en abril, 20 en mayo, 14 en junio y lo que llevamos de este presente mes, tenemos un total de 15 / solo 10 casos encuadran en el tipo penal de feminicidio”, mencionó Julio Castañeda, vocero de la Fiscalía Especializada de la Mujer.

Sin embargo, también siguen los reportes de mujeres desaparecidas con 161 casos en lo que va del año 2021 y según las autoridades, 15 de ellos, se encuentran aún bajo el protocolo ALBA, al no ser localizadas y las carpetas de investigación continúan abiertas.

Con información de Francisco Javier Carmona

HVI