Ataque entre cárteles de Sinaloa y el Golfo propició riñas en penal de Cieneguillas, Zacatecas

La Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas atribuyó la riña en penal de Cieneguillas a un ataque entre integrantes del Cártel de Sinaloa a los del Golfo

Te recomendamos: Inspeccionan penal de Cieneguillas, Zacatecas, tras riña que dejó 16 muertos

A menos de 48 horas de la primera riña que dejó un saldo de 16 internos muertos y 5 lesionados, la mañana de este jueves se registró un nuevo enfrentamiento al interior del Centro de Readaptación Social de Cieneguillas. Esta vez, la riña fue entre internos de un mismo grupo delictivo. Un reo murió en el lugar y 5 más resultaron heridos.

Los familiares aseguran que durante la riña se escucharon detonaciones de arma de fuego.

No sabemos de nuestros reos, si están bien, no nos dicen nombres, no nos dicen nada”, dijo Irma, un familiar de interno.

Déjenos pasar. Si nos dejan hablar nos retiramos, pero déjenlos que nos hablen, pero déjenlos saber si nuestra familia está bien”, insistió la señora Catalina.