Riesgo de padecer obesidad aumenta durante temporada decembrina

En estas fechas navideñas aumenta la incidencia de sobrepeso y obesidad en la población.

Según los especialistas, una persona que da rienda suelta a su apetito y no se limita en la cantidad y frecuencia del consumo de romeritos, bacalao, pavo, vino, ponche y postres, es capaz de subir de 5 a 10 kilos de peso tan solo en ese mes.

Yo a veces como, me comparo con un alcohólico, porque de repente sabes que ya no debes de comer, ya te sientes mal, estás satisfecho, pero comes y comes”, dijo Claudia.