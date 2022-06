Richarlyson, exfutbolista brasileño, se declara bisexual; pide fin a la homofobia

El excentrocampista y comentarista deportivo Richarlyson Barbosa, quien llegó a jugar con la selección brasileña, se declaró públicamente bisexual y pidió que se persigan y acaben los casos de homofobia en el fútbol y en todo el país.

“Toda mi vida me han preguntado si soy gay. Ya tuve relaciones con hombres y mujeres. Pero hoy, y ésa será la noticia que será publicada, digo: ‘Richarlyson es bisexual'”, señaló el exfutbolista del Sao Paulo en un podcast sobre homofobia y machismo en el fútbol brasileño.

Richarlyson espera que su posicionamiento sirva para, de alguna forma, abordar seriamente la homofobia en el fútbol, aunque cree que “el mundo no está preparado para tener esa discusión y lidiar con naturalidad” ese flagelo.

“Hay una cuestión más importante, hay gente muriendo. Brasil es el país que más mata homosexuales. Y estamos aquí hablando de fútbol, ok, pero el fútbol es algo pequeñito. ‘Ah, pero tu discurso puede ayudar’. No, no ayudará. ¡¿Quién es Richarlyson, por el amor de Dios?! Soy un mero ciudadano común”, apuntó.