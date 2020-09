Ricardo Peralta concluye funciones como subsecretario de Gobernación

La secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que, por medidas de austeridad y por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, a partir de este 1 de septiembre, el subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta concluye sus funciones.

La semana pasada, el alcalde de Tijuana, Arturo González, acusó al subsecretario de haberlo amenazado.

“Hoy lunes 24 de agosto a las 11 am fui citado por el subsecretario Ricardo Peralta en sus oficinas y me anunció los siguientes hechos que son absolutamente falsos. Con tono de amenaza me advirtió que existía una investigación contra mi secretario por la venta de un decomiso. Hago responsables de manera extensiva a las personas involucradas con el subsecretario de dicha amenaza”, dijo Arturo González, alcalde de Tijuana.

Tras estos dichos del alcalde de Tijuana, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que habría una investigación.

“Lo que me dijo a mí el subsecretario, que se investigue a fondo, que se investigue”, dijo la secretaria Sánchez Cordero el 25 de agosto.

Esta no fue la única polémica en la que estuvo envuelto el subsecretario Peralta. El 1 de agosto de 2019, en Hidalgo, Tamaulipas, Peralta sostuvo una reunión con integrantes la columna armada “Pedro J. Méndez”, presuntamente vinculada con la delincuencia organizada.

“Delincuentes que cuentan con orden de aprehensión por parte de la Fiscalía local y de la Fiscalía General de la República. Un día antes de que él hiciera presencia en Tamaulipas se le alertó de esta situación, fue escoltado por la Policía Federal, él tenía pleno conocimiento de que estaba tratando con criminales”, comentó el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, el 19 de agosto.

Esa vez, según la Segob, Peralta también habría sido reconvenido.

“Comentarle y compartir con ustedes que el señor presidente de la República no solamente se molestó de esta visita y también la hizo a Michoacán, sino que dio una instrucción tajante que esto no volviera a ocurrir”, dijo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación el pasado 19 de agosto.

