Monreal rechaza haber emitido voto doble a favor de Rosario Piedra Ibarra

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, rechazó que haya emitido un voto duplicado y doble al elegir en urna a su candidata, Rosario Piedra Ibarra, hija de la activista, para encabezar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CDNH).

En entrevista, en Palacio Nacional, pidió que se revise el video en cámara lenta de ese momento en que emitió su voto y que subió en su cuenta de Twitter.

Es falso totalmente, el león cree que todos son de su condición, ya está en cámara lenta en mi Twitter el video, lo que realmente sucedió, es un solo voto, y ahí está muy claro. Está el video, es muy sencillo la boleta está doblada, la deposito y se abre, y ahí está en cámara lenta, es una versión falsa. Debe de darse cuenta el PAN que perdió, y que perdió a la buena”, dijo el coordinador de los senadores de Morena.

Es una gran mentira y manipulación la versión del PAN y sus voceros sobre la elección de la presidencia de la @CNDH. El león cree que todos son de su condición. Hoy, a las 8:30 pm, demostraré que son falsas sus aseveraciones. Aquí el vídeo original: pic.twitter.com/V94iYPqZ1C — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 8, 2019

Dijo que Rosario Piedra Ibarra obtuvo legítimamente dos tercios de la votación y que eso debe de ser aceptado por la bancada del PAN.

No, no quedan dudas, para mí no quedan dudas porque se votó las dos terceras partes, y no queda ninguna duda para mí. Debe de aceptar en el PAN que ellos creían que no iba a lograr la mayoría calificada, esa es la verdad, ellos creyeron, sus propios senadores votaron por ella, no puedo denunciarlo no soy delator, pero hubo varios senadores del PAN, del PRI, del PRD votaron por ella”, señaló.

Para quienes aún tienen dudas, apuntó, es muy fácil de aclararlas, revisando la transmisión de la sesión, y contando cuántos votos hay, y cuántas personas subieron a votar.

No puede haber trampas ahí, es muy sencillo, les recomiendo una cosa, vean toda la sesión que está en internet, es pública en el Canal del Congreso y cuenten los votos que se depositaron y cuenten las personas que fueron a sufragar su voto, no hay forma de que haya trampa ahí”, afirmó Monreal.

Fue entrevistado al término de un encuentro de legisladores con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

No hubo trampa

Tras la elección de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional De Los Derechos Humanos el Partido Acción Nacional se inconformó y denunció que, de los 114 votos que se anunciaron, no se contabilizaron 2, pues hubo 116 legisladores presentes.

“Por increíble que parezca esta Cuarta Transformación no deja de sorprendernos, venimos a denunciar que las elecciones para la presidencia CDNH se robaron 2 votos y con esto nos dice lo que quiere hacer este gobierno, que nos había prometido que no iba a mentir, que no iba a robar”, destacó Mauricio Kuri, coordinador de senadores del PAN.

El PAN argumentó que si se hubieran contado los 116 votaron que afirman que hubo, los 76 votos que recibió rosario piedra no hubieran sido suficientes para obtener el respaldo requerido de dos terceras partes de los presentes.

A las 9 de la noche, Ricardo Monreal, ofreció una conferencia en la que aclaró, primero, que no emitió doble voto, como circuló un video en redes sociales.

Monreal también explicó por qué sí fueron 114 votos y no 116, y dio lectura a una conversación que sostuvieron los panistas en un chat de la bancada.

“Amigo del PAN me pasaron un pantallazo de la conversación que tuvo Marko cortés con Kuri. Dice ‘cómo fue catastrófico, qué grave’ y dice Mauricio ‘Un favor senadores, está circulando -en su grupo, el chat- en redes un video de Monreal, les pedimos por favor no compartirlo en sus redes oficiales, porque no es así y nos debemos concentrar en el argumento de que se robaron 2 votos, como se demostró en la conferencia de prensa’, y Lupita Saldaña le dice ‘coordinador, y si cuestionan que yo estoy en la mesa, sí y fueron 114, las cédulas al final, ahí somos 6 y ahí hay más gente, no solo yo cómo puedo yo decir otra cosa, yo lo vi, yo lo conté’. Entonces dice Marko Cortes, ‘vamos a salir, salgan a una conferencia de prensa para denunciar fraude en la elección de la presidenta de la CNDH, hay que hacerles un desmadre, amigo, sí son 2 votos, pero en todo caso, nosotros no defendamos a Monreal, hay que chingarlo, que él explique, háganlo pedazos’”, compartió Monreal.

Monreal aclaró que el proceso no se va a repetir.

“O sea, qué es lo que sucedió, es que hubo un voto libre. Que votaron en conciencia, entonces ellos no aceptan que los suyos hayan votado por Rosario Piedra. A veces la gente no quiere emitir su voto y mete el sobre solo, esa es la verdad” concluyó Monreal.

