Ricardo Monreal se mantendrá como coordinador de Morena en el Senado en nueva legislatura

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, dijo que se mantendrá como coordinador de su bancada en el inicio de la nueva legislatura.

Dejó claro que continuará siempre que lo apoye la mayoría de sus compañeros.

“Yo estoy sometido a la aceptación, no ahora, sino siempre, desde el primer día que se me designó, siempre he estado sometido al voto de la mayoría de los compañeros, así de que no es extraño. Ellos son los que deciden y yo siempre me someto a la mayoría… ¿Se mantiene firme, entonces, como coordinador para el próximo periodo?… Sí, claro, me mantengo, si los compañeros lo deciden, me mantendré y si no, que revoquen mi mandato”, dijo Ricardo Monreal, Coordinador de los senadores de Morena.