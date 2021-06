Ricardo Monreal responsabiliza a la SCJN por crisis en Tamaulipas

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, responsabilizó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de la crisis que se vive en Tamaulipas, tras el homicidio de varios civiles en Reynosa.

Te recomendamos: AMLO pide a FGR investigar ataque en Reynosa, Tamaulipas, que dejó 14 civiles muertos

El también presidente de la Junta de Coordinación Política condenó los asesinatos de civiles en Reynosa, por integrantes de la delincuencia organizada.

“Y ahora el gobernador acude a una actitud ‘pilotesca’, lavándose las manos y diciendo que la Federación sea quien resuelva, prácticamente en el estado de Tamaulipas hay una crisis institucional. Pero, nosotros no podemos en este momento convocar a periodo extraordinario para desaparición de poderes, porque está pendiente la resolución de la Corte, porque ellos nos metieron en este grave problema y tienen semanas y no ven que la situación de Tamaulipas está ardiendo, está en grave problema y la Corte está tranquila y tan inerte, pareciera ser que no les preocupa lo que pase en Tamaulipas, es urgente que la Corte resuelva y que haya una reconducción institucional en Tamaulipas. Cuando en Tamaulipas los bárbaros están destruyendo todo”, indicó Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.