Ricardo Monreal pide al INE investigar autenticidad del BOA

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado de la República, pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) que investigue la autenticidad del llamado Bloque Opositor Amplio (BOA), señalado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su caso, el INE debe verificar con qué recursos se financia, dijo en un mensaje difundido por sus redes sociales.

Incluso solicitó que la autoridad electoral detenga estas acciones a través de la aplicación de medidas cautelares.

El senador Monreal explicó que ocurre en la víspera de la elección del 2021 que será la más grande de la historia con más de cuatro mil cargos de elección popular en curso.

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, señaló: “Se reveló la existencia de redes y grupos que actúan y que arman estrategias sistemáticamente contra el Gobierno. Estas acciones son por sí mismas, graves o delicadas, máxime si estas cuentas digitales, creadas ex profeso, son financiadas de manera ilegal con recursos públicos o provienen de empresas privadas que actúan al margen del derecho o si son incluso empresas extranjeras. En esos casos, le corresponde al INE, Instituto Nacional Electoral, fijar las reglas del juego político; así como fiscalizar y generar y dictar medidas cautelares, para que la contienda no se desborde”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado solicitó al INE vigilar que este bloque no llame a la Comisión de Actos Ilícitos y fomente la violencia.

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, dijo: “Al INE le corresponde investigar las conductas que hoy fueron señaladas y al país le convendría abrir un compás de tiempo, que permita lograr una tregua política para prepararnos a la contiende del 2021. No a la violencia. No a la confrontación ni al odio. Vamos a la contienda democrática y a respetarnos todos, lo que se tiene que vigilar, de manera escrupulosamente, es que no se plantee la comisión de actos ilícitos o conductas antijurídicas y, también se debe evitar la polarización, la confrontación violenta y la profundización del odio clasista y el rencor, eso hay que erradicarlo”.

El coordinador de los senadores de Morena, aseguró que en las elecciones del 2021 por vez primera en la historia de México, se respetará el voto escrupulosamente.

Con información de Claudia Flores

LSH