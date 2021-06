Ricardo Monreal niega traición a Morena, “ni soy ni estoy dispuesto a ser chivo expiatorio”, dice

En conferencia de prensa, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, aseguró que no será chivo expiatorio por las posiciones que perdió Morena en la Ciudad de México, ni traicionó a su movimiento y tampoco es suicida político.

Los reporteros le preguntaron sobre versiones de que él traicionó a Morena y ayudó a que su partido perdiera la alcaldía Cuauhtémoc y otras en la capital. Así respondió.

“Yo no soy dirigente de partido, no tuve responsabilidad alguna partidista en la Ciudad de México, ni en el Valle ni en alguna parte, y no estoy dispuesto a ser chivo expiatorio de nadie, no me sumo a los coros de linchamiento, ni soy ni estoy dispuesto a ser chivo expiatorio de nadie; que cada quien asuma su responsabilidad. Estoy en contra del sectarismo, de la exclusión y de reproducir las noches de los cuchillos largos. No creo en eso y no creo tampoco en intrigas de descalificación. No actúo en razón del sentimiento o agravio contra algún compañero o compañera. No medro, no me gusta medrar de las situaciones adversas de compañeros o compañeras. Actúo con moderación, nunca con mezquindad”, refirió Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.

Dijo que no pedirá la renuncia de Mario Delgado ni de Citlali Hernández al frente de Morena y que tampoco piensa sacar provecho político.

“Morena debe revisar su estrategia, debe revisar sus procedimientos de selección de candidatos; debe revisar su cercanía con los electores y su relación con los sectores de la población, con el Presidente de la República, vivo una etapa de respeto y de compañerismo. Nunca he tenido una expresión de desacuerdo. Nunca he tenido un solo punto en el que haya desencuentro, y no lo habrá; no lo habrá, no traicioné al Movimiento, textualmente; no soy responsable de nada, no puedo torcerles el brazo a los electores de la Cuauhtémoc, están bastante capacitados, politizados. ¿Si el choque de Ebrard y Sheinbaum, me favorece en mis aspiraciones presidenciales? Le diría que no estoy pensando en eso. Que estamos a destiempo, que lo único que me preocupa es fortalecer la institución presidencial, que aquel que se atreva a adelantar los ritmos y los tiempos no es sino un suicida político, y yo no lo soy”, enfatizó Monreal.