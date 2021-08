Ricardo Monreal desea cambiar pregunta para consulta sobre revocación de mandato

Ricardo Monreal, coordinador del grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, informó que desea cambiar la pregunta que había propuesto para la consulta sobre la revocación de mandato.

Monreal indicó que antes su pregunta se centraba en la pérdida de confianza en el presidente para que dejara su encargo.

El senador dijo que la pregunta es: “¿Estás de acuerdo que el presidente de la República, electo para el periodo constitucional en curso, continúe en el cargo hasta que concluya su mandato?, y la respuesta sería sí o no.

Durante una conferencia de prensa, el coordinador del grupo Parlamentario de Morena en el Senado, dijo que realiza un intenso cabildeo con los partidos de oposición para tener la mayoría calificada que se requiere para convocar a un periodo extraordinario en ambas cámaras para tratar 3 temas: Revocación de mandato, Reformas a la ley de Marina y ley reglamentaria sobre juicios políticos.

La ruta, en caso de contar con el aval del bloque opositor sería, el lunes 16 de agosto de 2021, en la reunión de comisiones dictaminadoras; si aprueban los dictámenes, pasarían al pleno el miércoles 18 de agosto, en sesión presencial de la Comisión Permanente. Y el viernes 20 de agosto, se celebrarían, en su caso, los periodos de sesiones extraordinarias en ambas cámaras.

“Estoy platicando con los cuatro partidos porque sin que uno de ellos no apoyen, no tendríamos los números, Morena y los aliados no tiene los números para lograr las dos terceras partes de la mayoría calificada que necesitamos para celebrar el periodo extraordinario. Yo estoy intentando hacer mi mejor esfuerzo en convencerlos, pero a veces puedo hacerlo y a veces no, soy falible, muy falible, demasiado falible”, precisó el senador.