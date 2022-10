Ricardo Monreal Denuncia ante FGR a Layda Sansores

Ricardo Monreal, senador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), para presentar una denuncia contra Layda Sansores, gobernadora de Campeche.

Esto luego de la filtración de mensajes con el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, a los que calificó como “truqueados”.

“Tengo confianza porque el fiscal es un hombre al que yo le tengo respeto y no le pido ningún trato especial, solo que actúe conforme a la ley”, indicó Ricardo Monreal.

Dijo que no se puede callar ante la ilegalidad de los actos de la gobernadora de Campeche.

“No podemos callarnos frente a la ilegalidad de la actuación de una señora pública, tampoco podemos aplaudirle que viole la Constitución y la ley y que simplemente la impunidad la proteja, no, no debemos hacerlo, y no debemos tampoco festinarlo, que intervenga comunicaciones privadas de nadie, solamente mediante autoridad judicial se puede hacer”,