Monreal buscará que plataformas digitales extranjeras paguen impuestos

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, anunció que en los próximos días se dictaminará y llevará a votación del pleno del Senado su iniciativa de reforma, para que las plataformas digitales de origen extranjero que operan en México paguen el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El objetivo es modificar la Ley de Ingresos 2020, a partir de lo que se recaudaría si esta reforma se aprueba.

Y es que el legislador precisó que tan solo 4 grandes plataformas de telecomunicaciones acaparan el 75% de los consumidores mexicanos, sin que paguen impuesto alguno, contrario a lo que sí pagan en la mayoría de los países de Europa y América Latina.

Si aprobamos la iniciativa, el Estado mexicano podría obtener una cantidad de aproximadamente tres mil 600 millones de pesos por año, es una iniciativa innovadora, realmente progresista, que intenta emitir una competencia leal entre las empresas nacionales y extranjeras, y que paguen impuestos. Volvemos a lo mismo, que paguen impuestos plataformas digitales que incluso en sus propios programas contemplan el pago de impuestos, pero por la laxitud y por el vacío que hay en la regulación fiscal no pagan impuestos, sino que trasladan sus recursos a paraísos fiscales y no cubren impuestos en México. Es el problema gravísimo. No sólo es de justicia, sino es de equidad”, indicó Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.

De aprobarse la reforma que obligaría a las plataformas digitales extranjeras pagar impuestos en México, no afectará a sus consumidores, aseguró el senador Monreal.

“Es que ellos paguen de sus ganancias, no que el ciudadano pague y se le cargue un nuevo impuesto, eso no, ese no es el propósito ni el espíritu de la legislación. Ellos tienen que cubrir, lo contemplan siempre en sus cálculos originales”, señaló Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.

Organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Europea han emitido recomendaciones respecto al pago tributario de las plataformas digitales en los países donde operen.

El senador Monreal explicó que otro objetivo fundamental es que estas plataformas digitales extranjeras produzcan también contenidos mexicanos al menos en un 30% de lo que transmiten en el país.

Con información de Claudia Flores.

