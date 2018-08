El senador Ricardo Monreal, quien coordinará la bancada de Morena en la 64 Legislatura, aseguró que los trabajos legislativos comenzarán desde su primer día en funciones y que tendrán listas las reformas prioritarias antes de concluir el primer periodo en diciembre.

En entrevista con los medios señaló que entre los temas que atenderán en el primer periodo de sesiones estarán: la Fiscalía General, el procedimiento anticorrupción, la Ley de Salarios Máximos, la Reforma Educativa, la eliminación del fuero y la revocación de mandato.

Ricardo Monreal afirma que Morena desde el primer día va a legislar. (Ricardo Monreal)

Respecto a la Reforma Educativa, dijo que buscarán que la nueva legislación cumpla las promesas de campaña y aseguró que desde el Senado exigirán que continúen las investigaciones de los casos de corrupción denunciados en el último sexenio.

Es un nuevo régimen, no, no habría carpetazo. No le conviene al país, no le conviene a la transición, no le conviene a la población que confía en un cambio, no va a haber ese tipo de circunstancias. Haber excluido a los maestros de opinar en la deliberación y en la propuesta de reforma educativa es a lo que nos está conduciendo. Queremos hacer con rapidez, aunque con mucha reflexión, las modificaciones, porque es un compromiso”, enfatizo.