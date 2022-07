Ricardo Monreal anuncia que no participará en proceso de selección de consejeros de Morena; acusa exclusión

El senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), anunció que no participará en proceso de selección de consejeros de Morena y acusa exclusión debido a que “ya está prefigurada la resolución y el resultado de este proceso”, mencionó en un video compartido en sus redes sociales.

Te recomendamos: “Cuando hay exclusiones, no hay piso parejo”: Monreal al no ser mencionado por AMLO como “corcholata”

“Decidí no participar, pudiéndolo haber hecho en la alcaldía Cuauhtémoc o, de mi tierra donde nací, en Zacatecas. He señalado esto, porque no quiero que se me involucre en ningún tipo de circunstancias que se susciten. No vamos a participar”, explicó.