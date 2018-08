Ricardo Gallardo, nuevo coordinador del PRD en la Cámara de Diputados

La coordinación del nuevo grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados será rotativa y fue dividida en tres partes: Una por cada año legislativo.

El primer año, la presidirá el diputado, Ricardo Gallardo Cardona, de la corriente Alternativa Democrática Nacional.

El segundo año, la diputada, Verónica Juárez, de Nueva Izquierda, y el tercer año será el turno para el diputado, Héctor Serrano, de Vanguardia Progresista.

Luego de darse a conocer el acuerdo, por el presidente nacional del PRD, Manuel Granados, el diputado, Ricardo Gallardo, expresidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí, fue cuestionado sobre su pasado en el que las autoridades lo relacionaron con el crimen organizado e incluso estuvo preso durante un año, luego de aparecer en fotografías con armas largas.

Ricardo Gallardo dijo que la fotografía donde porta un arma era parte de la entrega del programa Subsemun (Subsidio para la Seguridad en los Municipios) y que actualmente se conoce como Fortacep, en un campo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que atrás había una patrulla municipal.

Señaló que la imagen está recortada, “en su momento el general Grado, comandante de la Doceava Zona Militar, fue quien prestó las instalaciones del campo de tiro para que se pudiera hacer la entrega de mi gobierno municipal de todos los policías municipales y esta foto, que recortada y después movida en las redes sociales para desprestigiar mi campaña, fue un acto sublime de lo que se llama redes sucias o campaña negra que a final de cuentas no funcionó”.

El presidente del partido respaldó al nuevo coordinador parlamentario del PRD y aseguró que las acusaciones en su contra fueron un golpeteo político-electoral.

Granados apuntó que Ricardo Gallardo fue absuelto y que “no hay ninguna situación jurídica que esté pendiente y mucho menos que haya responsabilizado al diputado Gallardo en una acción que totalmente fue infundada, tan es así, que las autoridades federales determinaron justo que no había ningún procedimiento y por tanto al no haber ningún procedimiento fue absuelto de esa causa, por tanto, no hay jurídicamente ningún indicio, ni ninguna responsabilidad”.

Destacó que los potosinos confiaron en su partido y en su candidato, ya que Ricardo Gallardo fue el diputado más votado a nivel nacional dentro del PRD, por lo que le externó su apoyo total.

Con información de Héctor Guerrero.

RMT