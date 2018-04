Ricardo Anaya reacciona a la respuesta de Peña Nieto a Trump

Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, reaccionó a la respuesta del presidente Enrique Peña Nieto frente a las declaraciones de Donald Trump de militarizar la frontera mientras se construye el muro.

Es correcto que se haya fijado una posición por parte del gobierno federal, pero no fue suficiente, necesitamos decir con toda claridad al gobierno de los Estados Unidos, que todo lo que el gobierno de los Estados Unidos y México están negociando está condicionado a que el presidente de los Estados Unidos cese en sus amenazas y en sus ataques al pueblo de México, es absolutamente inaceptable que esté planteando militarizar la frontera, si bien es correcto este primer paso de dar un mensaje, lo que ahora sigue es dejarle muy claro al presidente de Estados Unidos que no valía tolerar estos ataques y estas amenazas y que nosotros nos retiraremos de las negociaciones, mientas que no cambie esa posición”, dijo el candidato.