Ricardo Anaya cierra campaña y convoca al voto útil

A las 19 horas con 50 minutos de este 27 de junio, Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, cerró su campaña rumbo a la elección presidencial en León, Guanajuato. En el recinto ferial, frente a miles de simpatizantes hizo un último llamado al voto útil.

En su último discurso, que duró 23 minutos, Ricardo Anaya acusó nuevamente al gobierno federal de usar a las instituciones en su contra.

Nunca en la historia moderna de nuestro país, el gobierno había intervenido de manera tan descarada, ilegal y vulgar en contra de un candidato presidencial, me atacaron porque me atreví a decir que cuando yo sea presidente de México, habrá una Fiscalía autónoma que investigará todos los actos de corrupción de este sexenio, incluyendo la participación de Enrique Peña Nieto […] y decidieron usar a las instituciones de manera ilegal y de manera facciosa, como ya inclusive lo acreditó el Tribunal Federal, pero frente a todos los ataques, frente a todas las mentiras, frente a todas las calumnias aquí estamos de pie, no nos pudieron doblar y no nos podrán doblar nunca”, apuntó.