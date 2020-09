Ricardo Anaya anuncia su regreso a la política

El excandidato presidencial Ricardo Anaya, quien contendió en 2018 contra Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció este lunes su regreso a la política con una gira por el país y la publicación de un libro, tras dos años de silencio.

Anaya, quien desde que perdió las elecciones de julio de 2018 se retiró de la vida pública para dar clases en la universidad, dijo que regresa para oponerse al Gobierno de López Obrador ante la caída de la economía, el aumento de homicidios y la gestión de la pandemia.

“Me alejé de la política porque creí que era lo correcto dejar espacio a quien ganó la elección, pero la misma razón que me llevó a alejarme, ahora me trae de regreso”, señaló y no aclaró si pretende concurrir en las elecciones intermedias del próximo año.