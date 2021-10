Rezagados acuden a vacunarse contra COVID en la CDMX, diversos motivos causaron su retraso

Larga fila se observó en la macro sede de vacunación contra el COVID-19 en la Prepa 5 en Tlalpan. Los rezagados fueron los que más premura tuvieron por recibir su segunda dosis y platicaron las causas por las que se tardaron en acudir a su cita.

A Gonzalo se le pasó un mes la fecha en la que le tocaba vacunarse y llegó desde Cuajimalpa

“¿Eres rezagado? Sí, por qué tardaste? Es que como trabajo fuera pues no pude venir en la fecha cuando me tocaba, soy conductor de autobús”, destacó Gonzalo Romero.

A Doña Teodora se le pasó una semana ponerse la segunda dosis.

“Yo vivo hasta por el estado de Hidalgo nomás que allá ya no hallamos y mi hija me trajo para acá”, señaló María Teodora Rocha

Y también encontramos personas que se resistían a dejarse aplicar la vacuna.

“Y por qué tardó tanto en decidir?Pues.. Por miedo pero pues ya aquí estamos”, insistió Teresa Ríos

“¿Es usted de la rezagadas? sí, no quería, no creía más bien tuvo que fallecer alguien muy muy querido para que me animara a vacunarme”, afirmó Guadalupe Romero.