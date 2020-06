Rey Mysterio desmiente posible retiro del ring

El luchador mexico-americano, Rey Mysterio, informó que las especulaciones sobre su retiro son falsas y pretende seguir demostrando experiencia sobre los encordados por mucho tiempo más.

Te recomendamos: Autoridades de Los Ángeles confirman muerte de Shad Gaspard, exluchador de WWE

Después de hacerse públicos los estragos que causó en su ojo un golpe con una escalera metálica tras ser arrojado por Seth Rollins, la World Wrestling Entertainment (WWE) dejó entrever que el de San Diego, California, podía poner fin a su carrera.

No obstante, en su “ceremonia de retiro en el programa de Raw, el “amo del 619 dejó claro que esperará la evolución de su ojo, y en caso de ser favorable, seguirá derrochando talento en el ring.

No se ha establecido de mi regreso, todo depende del proceso de cicatrización. No sé si sea mi retiro, no depende de mí, son difíciles las lesiones en los ojos; es una respuesta que desconozco, pero es algo que he considerado, puntualizó.