Revolución Mexicana: Sedena y Marina dan último pase de revista a la escenificación del 109 aniversario

Escenificaciones históricas, desde la conquista de Hernán Cortés. La Independencia. Guerra de Reforma, hasta llegar a la Revolución Mexicana.

Así dará inicio la conmemoración del 109 Aniversario de la de la Revolución Mexicana.

El general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, acompañado del almirante José Rafael Ojeda, secretario de Marina, pasaron la última revista general a la columna del desfile cívico – militar del próximo 20 de noviembre.

Con el paso de la bandera monumental, portada por un jinete montando un caballo bretón, comenzará el desfile histórico.

Este año, el agrupamiento de mujeres se encuentra al mando de la teniente coronel, Elba Cortés.

“Para nosotros, llevar la representación de las mujeres, podemos, lo hacemos y lo logramos. Es una experiencia única e inolvidable, es muy emocionante, la verdad vale la pena el esfuerzo, completamente”, dijo el teniente coronel Elba Cortés, comandante del Agrupamiento Montado Femenino.

Participa en este desfile un carro temático de quienes fueron los precursores de la Revolución Mexicana.

Se conmemora también a mujeres revolucionarias mexicanas, como Valentina Ramírez Avitia, la cual inspiró la canción popular de La Valentina.

“La importancia de mi personaje en la Revolución fue que participe de manera activa en la toma de Culiacán, me vestí de hombre, me amarré mis trenzas y por el valor que tuve en el combate me ascendieron al grado de Teniente”, comentó Sandra Valeria Oaxaca, soldado auxiliar de Informática.

El bloque zapatista, el bloque Villista, hasta una locomotora Constitucionalista. Además de un homenaje al general Felipe Ángeles.

Cerrando con representaciones ecuestres de diversos estados de la República Mexicana.

Dos mil 700 jinetes con sus caballos participarán en la conmemoración del 109 Aniversario de la Revolución Mexicana.

Con información de Cinthya Marín.

LLH