Senadores del PAN rechazan adelantar Revocación de Mandato

Los senadores del PAN rechazaron este martes adelantar la Revocación de Mandato para 2021, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un video mensaje, el coordinador panista, Mauricio Kuri, respondió así a la propuesta del Presidente.

“El presidente de la República el día de hoy nos dijo que va a adelantar la revocación de mandato. No, señor presidente. No es momento para ambiciones políticas. No es momento para buscar la reelección. Es momento para buscar la unidad de los mexicanos. Es momento para ir a buscar los ventiladores que no han ido a buscar. Es momento para ir a buscar los cubrebocas. Es momento de cuidar a las enfermeras, a las doctoras, a los doctores, a los enfermeros. Es el momento de México, de unir al país. Es el momento de buscar la reactivación económica y esto va a llegar unidos, hagamos un gran acuerdo nacional, señor Presidente. Juntos sí podemos, pero ya no nos divida, Presidente”, dijo Mauricio Kuri.