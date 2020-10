Reviven en video a Javier Valdez y exige a AMLO esclarecer crímenes

El periodista Javier Arturo Valdez Cárdenas, asesinado el 15 de mayo del 2017, en Culiacán, Sinaloa, fue revivido en un video, donde exige al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que se esclarezca su homicidio y el de otros comunicadores en nuestro país.

La organización no gubernamental Propuesta Cívica logró recrear, a través del software deepfake desarrollado en Rusia, al periodista Javier Arturo Valdez Cárdenas. En la imagen se aprecia al periodista enviando un mensaje al presidente López Obrador.

“Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, soy Javier Valdez, periodista y escritor. El 15 de mayo de 2017 fui asesinado por órdenes de alguien a quien no le gustó lo que publiqué, pero aquí estoy, como me ve, hablándole”, dice la recreación del periodista al inicio del mensaje.

Añade que hoy una pandemia afecta al mundo, pero pese a eso es necesario seguir hablando de otras dolencias que en México han cobrado aún más vidas.

El video fue publicado a través de YouTube y tiene una duración de un minuto con 39 segundos.

“Yo no tengo miedo señor presidente porque no me pueden matar dos veces, por eso vengo a hablar por las y los cientos de periodistas que fueron asesinados, desaparecidos y desplazados por realizar un periodismo ético de investigación que desnudaron las entrañas del poder corrupto y el crimen organizado en México, que es producto de la indiferencia, por no decir complicidad de varios gobernadores y funcionarios estatales y federales”, señala la recreación del periodista asesinado.