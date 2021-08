Tras explosión en Coyoacán, autoridades llaman a revisar periódicamente instalaciones de gas

Después de que las autoridades de la Ciudad de México señalaron que la explosión en el edificio de Coyoacán fue ocasionado por una acumulación de gas en un cuarto de lavado surgieron temores y dudas sobre estas instalaciones, hacen un llamado a revisarlas periódicamente.

La mala instalación del centro de lavado se perfila como la posible causa de la explosión de gas ocurrida el lunes pasado en un edificio habitacional de la alcaldía Benito Juárez.

Las autoridades llaman a revisar periódicamente los conductos y hacer uso adecuado de los electrodomésticos.

“¿Cómo es que se dan los accidentes? puede ser porque no utilizamos la tubería adecuada, no utilizamos la tubería metálica o la tubería de cobre, sino que se improvisa con una manguera, esas improvisaciones de mangueras son frecuentes, son recurrentes no hay que hacerlas nunca y es muy importante ver que los tubos de gas estén libres. Que no los utilicemos para colgar la ropa, que no los utilicemos para secar las jergas, que no mal utilicemos la tubería; estamos hablando del interior de nuestra casa, en nuestro departamento, para evitar este tipo de situaciones”, detalló Guillermo Ayala, director de alertas tempranas Secretaría Integral de Gestión de Riesgos CDMX.