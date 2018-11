Revisarán y corregirán anomalías en el gobierno capitalino, advierte Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, aseguró que se investigará a los funcionarios y ex funcionarios públicos, en caso de que se detecte alguna anomalía, una vez que se haga la entrega – recepción de la administración.

“Si se encuentran irregularidades, pues pasarán a las instancias correspondientes […] no se puede dedicar el futuro gobierno nacional y el de la ciudad a perseguir, ésa no es la función del Ejecutivo […] no nos vamos a dedicar a eso, pero habrá instancias correspondientes que en la entrega recepción si se encuentra alguna anomalía ya la revisarán y corregirán”, señaló.

Así lo aseguró tras concluir una reunión privada con el embajador de la India en México, Muktesh Kumar Pardeshi, en la casa de transición.

Sheinbaum Pardo indicó también que los servicios públicos aumentarán sólo lo correspondiente a la inflación, incluso “vamos a anunciar que en el pago del predial se descontarán adeudos para las colonias de mayor índice de marginación”.

Recibimos en visita de cortesía al embajador de India, Muktesh K. Pardeshi, con quien acordamos colaborar en temas de movilidad, ambientales y culturales. pic.twitter.com/VjPOkoNUrE — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 21, 2018

En el tema de damnificados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, señaló que su gobierno seguirá apoyándolos en las rentas y pondrá en marcha una estrategia que agilizará la ayuda para la reconstrucción.

Adelantó que el jueves se harán anuncios sobre la transición de Procuraduría a Fiscalía General, que se pretende llevar a cabo con un equipo técnico y en la que estaría al frente Ernestina Godoy, quien se separó este miércoles del Congreso de la Ciudad de México.

“Ernestina es una excelente abogada y le tengo plena confianza”, puntualizó Claudia Sheinbaum en su casa de transición.

La jefa de Gobierno electa dijo que el cambio del lugar de la pista de hielo, del Zócalo capitalino al Monumento a la Revolución, obedece a la celebración de toma de protesta del presidente electo, Andres Manuel López Obrador.

“Se cambió el lugar, va a pasar del Zócalo al Monumento a la Revolución, esto es porque pues evidentemente estamos en un tiempo muy especial, el primero de diciembre toma posesión el presidente electo, a nosotros nos corresponde el 5 de diciembre”, explicó.

Tras 10 años de instalarse en el Zócalo capitalino, la reubicación de la pista de hielo, correspondió a la nueva administración que encabezará Claudia Sheinbaum.

(Con información de Jesús Barba)

tfo