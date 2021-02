A golpes y sillazos ‘revientan’ elección interna del PAN por alcaldía de Veracruz

Militantes del Partido Acción Nacional (PAN) se enfrentaron a golpes en el puerto de Veracruz, durante el cierre de la jornada interna para la elección del candidato a presidente municipal de ese partido que se desarrolló este domingo.

Tras varias horas de votación, afuera de las instalaciones del Club de Leones, una de las sedes del proceso interno en Veracruz, un grupo de personas intentó ingresar lo que provocó la molestia de algunos de los presentes y derivó en un zafarrancho a sillazos y golpes.

Mediante redes sociales, algunos militantes denunciaron que se les había impedido votar.

“Son las 8:11 de la noche y estamos aquí desde las 10:00 de la mañana para poder votar y es la hora que no nos dejan votar. No dejan votar ni a mí ni a todas estas personas que siguen aquí esperando, hay adultos mayores, hay niños, una mujer embarazada y no los dejan votar”, dijo un militante.