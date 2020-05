Reventa incrementa, hasta en un 300%, precio de cerveza en Baja California

Luego de que la venta de cerveza se agotara en la mayoría de las tiendas de conveniencia y supermercados de Baja California, personas empezaron a vender este producto a través de las redes sociales, donde incrementaron hasta en 300 por ciento el precio original.

La distribución de cerveza quedó paralizada desde principios de abril, al no ser considerada como una actividad esencial, por lo que se registraron compras de pánico y acaparamiento del producto.

Algunos comercios establecieron medidas para restringir la venta de cerveza a una cantidad limitada por persona, sin embargo, quienes alcanzaron a comprar grandes cantidades hoy la venden muy por encima del precio normal.

En los pocos establecimientos donde aún se puede encontrar cerveza, se han registrado largas filas, sin embargo, el secretario de Salud en el estado, Alonso Pérez Rico, señaló que no es momento de aglomerarse para hacer este tipo de compras ante la cantidad de contagios y muertes por COVID-19 en Baja California.

Cabe señalar que aunado a quienes hicieron compras de cerveza en grandes cantidades y que hoy la están revendiendo, se suma el hecho de que personas que pueden cruzar a California, compran el producto y lo revenden no solo en Tijuana, sino en otras ciudades del estado.

Consumo de alcohol en México aumenta durante la cuarentena: Especialistas

Alrededor de 15 millones de personas en México padecen algún trastorno mental como depresión o ansiedad. Los especialistas advierten que ante la cuarentena por el coronavirus, esos padecimientos pueden llevar a los excesos, como el consumo de alcohol.

María Elena tiene un año en apoyo en los Centros de Integración Juvenil por problemas de alcoholismo. Vive sola y debido a la ansiedad que le provocó la cuarentena, recayó.

“Yo decía no quiero tomar hoy, pero era una ansiedad increíble que tenía que ir a comprar la cerveza. Es una lucha diaria, porque al principio era, o tomo la medicina o tomo cerveza y fue muy triste las primeras veces que yo iba a reportarme con el doctor y me decía ‘¿cómo te fue, cómo estás?’ y yo, ay doctor, he estado tomando ‘¿pero por qué?’, con la ayuda de la psicóloga que me habla diario me ha ayudado muchísimo, y ¿cómo vas? y ¿que sientes? y ¿qué haces?”, narró María Elena, paciente de Centros de Integración Juvenil.

Asegura que buscar métodos de relajación la ha ayudado.

“Meditar y el control de la respiración, es maravilloso y el Tai Chi que es una meditación en movimiento, me tranquiliza, todo lo que sea controlar con respiración y , estar ocupada en algo que te guste hacer, yo pinto, compré mis pinturas, mis lienzos, veo videos y eso me tranquiliza mucho pongo la música que me gusta”, compartió María Elena.

Carmen Fernández, directora general Centros de Integración Juvenil aseguró que la gente está expuesta a cualquier situación de estrés como es este caso, de confinamiento.

“Es además una alteración de la vida cotidiana, de la vida cotidiana social, lo que se ha observado son muchos procesos de depresión, y nosotros sabemos que una de las principales causas de consumo de alcohol y otras drogas son precisamente estrés, ansiedad, depresión”, señaló Carmen Fernández.

