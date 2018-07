Revelan video de agresión contra reportero en operativo de la Doctores

Se revelaron imágenes de la agresión contra Alejandro Mendoza, periodista del diario Reforma, por parte de policías Preventivos de la Ciudad de México, ocurrida la madrugada del domingo en la colonia Doctores.

En el video, que también circuló en internet, se ve que el reportero y su esposa están en el suelo y son agredidos con cascos, toletes y a patadas.

Según las autoridades, en la agresión participaron al menos nueve policías y otros más que sólo observaron.

Por esta agresión, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) investiga la actuación de Luis Rosales Gamboa, coordinador operativo de la Policía Preventiva, por el presunto abuso de autoridad que se cometió este fin de semana, en la colonia Doctores.

Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la CDHCDMX, explicó que ellos investigarán “la cadena de mando.

También señaló que se investiga el porqué los policías preventivos ingresaron a unas viviendas y causaron destrozos, sin tener una orden de cateo, durante la búsqueda de cinco presuntos narcomenudistas

Miguel Soria, jefe del Estado Mayor Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, dijo que “serán las áreas operativas y las áreas de investigación las que puedan determinar cómo y quién ordenó exactamente la realización de ese tipo de operativos”.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, informó que se pagarán los daños causados por los policías.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que las cinco personas detenidas en el operativo del pasado domingo, en la colonia Doctores, quedaron en libertad por falta de elementos.

Cada mes, en promedio, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México recibe 56 quejas por abusos que cometen los policías; la delegación Cuauhtémoc ocupa el primer lugar.

En la delegación Cuauhtémoc está el sector Asturias, cuyo mando, Gerardo Cortés Torres, está suspendido por el operativo que encabezó este fin de semana, en la colonia Doctores.

Otro caso de presunto abuso de autoridad que cometieron policías del Sector Asturias, en enero pasado, el operativo fue bajo el mando del jefe de ese Sector.

Jesús Hazael Guerrero, víctima de ese operativo, indicó que como se aprecia en un video, los policías llegaron “directamente… Se querían llevar a uno a fuerzas, porque las palabras de este mando fueron: ‘Nos tenemos que llevar a uno, a huevo’”.

Desde el mes de enero, el dueño del negocio que se vio afectado por el operativo presentó una denuncia penal.

Hace 15 días, el dueño del negocio aseguró que fue otra víctima de jefe del Sector Asturias.

Nos vio el jefe del sector Asturias y nos alcanzó, nos cerró y me bajó a golpes. Me empezó a golpear y me dijo que se las iba a pagar y que me iba a fabricar unos delitos. Me rompió la mano porque no me dejaba que me quitara mi dinero, traía 33 mil pesos, y me robó mi dinero, mis dos teléfonos y nos tuvo incomunicado”, declaró la víctima, quien también presentó una denuncia por éstos hechos.