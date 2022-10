Revelan Montaje de la AFI en Rescate de una Víctima de Secuestro en Tláhuac

El caso de Israel Vallarta y Florence Cassez no fue un hecho aislado; la detención de los presuntos secuestradores en un lugar distinto al que se dijo, la puesta en escena, reflejaban el el modus operandi de la desaparecida Agencia Federal de Investigación, que operó de diciembre de 2001 a diciembre de 2006 bajo el mando de Genaro García Luna.

Otros acusados de secuestro que permanecen en prisión y cuya detención estuvo llena de irregularidades revelaron que fueron detenidos por el mismo funcionario que coordinó el operativo del montaje en el rancho “Las Chinitas”, de Cassez y Vallarta, el 9 de diciembre de 2005.

“Donde me detuvieron, estuve ahí, como dos horas privado de mi libertad, después me llevan a este domicilio que desconozco y me involucran con gente que estaban metiendo ellos ahí, o sea todo fue un montaje”, indicó Juan Edgar Quintero, preso.

El 13 de septiembre de 2006, miembros de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) mostraron a medios de comunicación un video de la detención de once supuestos secuestradores y el rescate de una víctima en Tláhuac; los detenidos acusan que se trató de un montaje.

Según las investigaciones, los agentes de la AFI detuvieron a los miembros de la banda, denominada “Los Mohamed” en una casa de seguridad en la colonia Zapotitla a las 15:30 horas, después de montar vigilancia por la mañana; testigos y familiares afirman que fueron detenidos en distintos puntos.

“Yo vi cuando agarraron, porque los AFIs declaran que lo agarran aquí; yo vengo caminando y veo que se le atraviesa una patrulla por delante, otra por detrás y lo bajan”, contó una vecina de Luis Garduño, preso. “Llega una camioneta dorada y lo suben con armas, entonces agarran y lo avientan, ya lo único que hago es correr les digo él es un albañil, no puede tener ni armas, ni nada de lo que ustedes están comentando”, indicó Judith Cid, hermana de Herminio Cid, preso.

En el caso de Marco Antonio Quintero y Rigoberto Flores, dos de los acusados, existe un acta de su detención por la Policía de Nezahualcóyotl a las 10:35 horas el mismo día por petición de la AFI.

Ademas, en cuatro de los 11 detenidos se comprobó bajo el Protocolo de Estambul que fueron torturados física y psicológicamente.

“Me empiezan a golpear, me empiezan a dar toques, me empiezan a ahogar. Tuve que decirles lo que ellos querían que dijera, que me dedicaba al secuestro”, señaló Juan Edgar Quintero, preso.

Israel Zaragoza Rico, quien coordinó el operativo, era director de la unidad en investigación y secuestros de la AFI; Zaragoza también participó en la detención de Israel Vallarta y Florence Cassez en 2005; Vallarta acusa al agente de detenerlo, torturarlo y fabricar su detención ante los medios en el rancho “Las Chinitas”.

Mientras que Horacio parra Rubio, AFI que participó en el operativo de “Los Mohamed”, tiene una orden de aprehensión por tortura en contra de cuatro familiares de Israel Vallarta, detenidos en 2012, cuando estaba al mando de Luis Cárdenas Palomino en la Policía Federal.

Vecinos de Tláhuac dicen que los AFIs fabricaron la escena horas antes de la detención grabada y difundida a medios.

“Como desde las 10 de la mañana empezaron a llegar puros carros y camionetas, se veían como particulares, personas vestidas de negro y encapuchadas”, recordó Marisela Juárez, vecina de Tláhuac.

Los padres del joven rescatado en el operativo aseguran que su hijo estuvo en esa casa dos días, desde su desaparición la noche del 11 de septiembre hasta su rescate el 13 de septiembre, sin embargo se contradicen de estar o no presentes en el rescate de su hijo.

“Llegamos y me dice: sabe que, la única persona que puede entrar es usted, nadie más porque no sabemos cómo responda, no sabemos nada absolutamente; llegamos, entramos. Gracias a Dios mi hijo estaba bien”, apuntó Arturo García Aguilar, padre de rescatado.

“Nosotros nada más llegamos a que nos informaran y a que nos entregaran a mi hijo”, dijo Ernestina Horta, madre de rescatado.

¿Pero no vieron cómo tal cuando entraron estas personas?

“No”, respondió Ernestina Horta.

La familia de Juan Edgar Quintero, señalado como líder de la banda, también acusa que fueron retenidos y amenazados por miembros de la AFI incluso desde meses antes del operativo.

“Nos detienen saliendo de la casa, bajan a mi esposo de la camioneta, lo suben a una camioneta tipo van cerrada. Nos llevan, me tienen toda la noche con mis hijos, me tapan la cara, me subieron a un cerro y me dejaron hasta arriba”, apuntó Mariana Díaz, esposa de Juan Quintero, detenido.

16 años después de su detención, solo uno de los presos está sentenciado y 10 más buscan tener un juicio para presentar las irregularidades.

“Es casi la mitad de mi vida que he estado aquí encerrado y de a gratis, no creo que nadie me pueda devolver, el tiempo no se regresa y espero mejor que se haga justicia”, dijo Luis Alberto Garduño, preso.

Con información de Samuel Adam y Carlos Moreno/En Punto/N+

