Revelan llamadas de pasajeros del avión accidentado en Durango al 911

Pasajeros y familiares de quienes viajaban en el avión accidentado el martes pasado, cuando el vuelo 2431 de Aeroméxico, que se dirigía a la Ciudad de México, se desplomó poco después de haber despegado en Durango, realizaron llamadas de emergencia al 9-1-1.

Los cuerpos de Protección Civil de Durango no recuerdan una emergencia como esa.

Estas son algunas de ellas:

Operadora: “911, ¿cuál es su emergencia?”

Pasajera: “Hola, estamos, es que, cayó el avión, estamos en el aeropuerto de Durango y despegó, y luego se estampó. Necesitamos ayuda”

Operadora: “¿En dónde están?”

Pasajera: “En el aeropuerto de Durango… El avión despegó y como en menos de un minuto después estalló el avión”

Operadora: “¿Hay lesionados, señorita?”

Pasajera: “¿Mande?”

Operadora: “¿Hay lesionados?”

Pasajera: “No sabemos, es que salimos, todo se incendió”

Operadora: “¿Hay gente dentro del avión?”

Pasajera: “No sé si todavía hay gente en el avión, nos salimos, sólo vemos que hay fuego saliendo del avión”

Estas llamadas pusieron en alerta a 180 rescatistas, además de paramédicos, bomberos, soldados, policías federales y voluntarios de cinco municipios cercanos a Durango.

Los equipos que respondieron a la emergencia llegaron en 35 ambulancias.

Operadora: “911, ¿cuál es su emergencia?”

Señora: “Mi hija está en el aeropuerto. Por favor, están pidiendo ayuda porque dicen que explotó el avión”

Operadora: “¿Ella está en el aeropuerto? ¿Ella está en el aeropuerto de aquí de Durango?

Señora: “Sí, señorita. Me acaba… es que ella iba a ir a México y ahorita acaba de avisar que necesitan ayuda que porque explotó el avión”

Operadora: “¿Acaba de avisar que explotó el avión, pero no sabe donde explotó?”

Señora: “No, señorita. Yo estoy aquí, en mi domicilio, y mi hija me acaba de avisar”

Operadora: “¿En qué ciudad explotó el avión?

Señora: “Aquí, aquí, señorita. A ver, permítame tantito. Aquí, en Durango, señorita”

Operadora: “¿Su hija le acaba de avisar, ahorita?

Señora: “Sí, nos acaba de avisar ahorita

Operadora: “¿Su hija está en el aeropuerto todavía?

Señora: “Sí, ahí está porque ellos iban a salir a México”

“En este caso hablamos de un milagro, pero también hay que resaltar mucho la coordinación que se tuvo en ese momento”, destacó Alejandro Cardoza, vocero de Protección Civil Durango.

Otro paramédico que llegó al lugar describió como rescató al piloto de la aeronave, Carlos Galván Mayrán.

El piloto estaba prácticamente debajo de la punta del avión, no le pregunté qué había pasado, el mismo me comentó que traía fractura en la pierna, el piloto estaba preocupado, comentaba que había matado gente y nosotros le comentamos que todo estaba bien, que toda la gente estaba fuera de peligro y que nos apoyara para hacer la pronta extracción de él mismo a una zona segura, él no creía que no había personas muertas, él creía lo peor, el piloto creía lo peor”, relató Elías Gurrola, subcomandante de Protección Civil Durango.