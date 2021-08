Revelan imágenes del maltrato que sufrió el joven Ravelo en manos de policías de Yucatán

En Yucatán, se conocieron imágenes que evidencian el maltrato que sufrió el joven José Eduardo Ravelo, en las instalaciones de la policía municipal el pasado 21 de julio.

Días antes de que muriera por un juez dejó este viernes en libertad a los 4 policías acusados de haber torturado y violado al joven.

La patrulla en la que José Ravelo fue trasladado tras haber sido detenido en calles del Centro Histórico de Mérida, llegó a las instalaciones de la Policía Municipal a las 10:32 de la mañana del miércoles 21 de julio, según imágenes captadas por la cámara de seguridad.

En el video se muestra cómo el joven que se encuentra en la parte trasera de la patrulla es bajado sometido y a jalones por varios elementos.

Jose Eduardo es colocado en el suelo a un costado de la entrada, en un punto ciego de la puerta en donde no se alcanzan a ver por completo sus movimientos. en un momento se ve cómo un policía lo somete colocándole una rodilla en un costado de su torso.

Minutos más tarde el joven, aparentemente inconsciente, es arrastrado por dos agentes hacia una celda ya sin pantalones ni zapatos.

Este viernes un juez determinó dejar en libertad a los 4 policías municipales acusados de torturar y violar al joven debido a la falta de pruebas.

Esta tarde, la Fiscalía estatal informó que apelará la no vinculación a proceso a los agentes y acusó a la policía municipal de no haber entregado ni a su dependencia ni a la defensa de la familia de José Eduardo todos los videos de la detención del joven.

La defensa de los agentes, por su parte, respondió así a la Fiscalía.

“Fue en otro lugar, señalo y afirmo que fue en otro lugar. ¿Por qué la fiscalía si dice que fue en la cárcel municipal, teniendo las 24 horas de videos, ¿por qué no filtra los videos donde está siendo abusado sexualmente.o donde está siendo golpeado, no lo puede hacer porque no hay esos videos. Él desde que entra a las 10:32 hasta que sale, todo el tiempo está videograbado. No hay ningún desfase, no hay 40 minutos perdidos, no hay absolutamente nada”, dijo David Aranda Dorantes cabrera, abogado de policías municipales.