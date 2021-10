Revelan causas que provocaron formación de enorme socavón en Zacatepec, Puebla

En Puebla, la Secretaría de Medio Ambiente informó sobre los avances de la segunda etapa de investigación referente a las causas que provocaron la formación del enorme socavón en localidad de Zacatepec, del municipio de Juan C Bonilla, el pasado 29 de mayo.

El estudio reveló que el socavón se formó por causas naturales y por la extracción de agua en los últimos 15 años.

Que se analizaron 64 elementos materiales y datos sustraídos en la zona, estudiados por expertos en hidrogeoquimica y geotecnia en Canadá y se logró detectar 14 pequeñas oquedades, de las cuales dos tienen dimensiones importantes, que podrían provocar otros colapsos en la zona.

“Se hicieron estudios y calas, y dos de ellas arrojaron una magnitud mayor, que pueden, que están en el subsuelo, si quiero dejar muy claro que no están visibles en este momento, son oquedades en el subsuelo, dos de ellas como decía, de una magnitud considerable que tiene puntos que superan un metro, cinco metros”, destacó Beatriz Manrique, secretaria de Medio Ambiente del estado de Puebla.

Se informó que con el paso de los días el socavón está alojando vida silvestre.

“Se presenció que el socavón, se vieron patos que no son migrantes, son patos de la zona que entran y salen al socavón en las últimas semanas, ya se están formando algas y estas son por las condiciones del contacto del agua y el sol”, precisó Beatriz Manrique, secretaria de Medio Ambiente del estado de Puebla.

Ahora las autoridades valoran una ampliación en el cerco de seguridad que podría alcanzar dos hectáreas y media, pero los habitantes se oponen a que se amplíe el perímetro de seguridad.

“De hecho si lo amplían, no los vamos a dejar, no no lo vamos a permitir porque este pues al parecer ya se está secando, entonces eso con el tiempo se va a secar”, dijo Maura Sandoval, habitante de la zona.