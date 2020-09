Reunión sobre vacuna Sputnik-V no supone un acuerdo comercial: López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, explicó, durante la conferencia del viernes 18 de septiembre, cuál fue el propósito de la reunión que sostuvo este día con representantes de la farmacéutica Landsteiner Scientific.

Negó que ese encuentro se haya debido a un posible acuerdo comercial o financiero en cuanto a la adquisición de la vacuna rusa Sputnik-V para COVID-19.

“La pregunta es si supone un acuerdo comercial o financiero de adquisición. No. No es el propósito, no es la manera en que se negocian los insumos para la salud por parte del Gobierno Mexicano, ni por parte de la Secretaría de Salud, que es la entidad que sería responsable, en un momento la adquisición de las vacunas, ni por cualquier otra oficina de gobierno, que no sería la responsable, pero no es este el mecanismo”, señaló.