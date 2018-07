Reunión AMLO y Pompeo, en un marco de respeto, dice Ebrard

La reunión de Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, se dio en un marco de cordialidad y respeto, de acuerdo con Marcelo Ebrard. El encuentro fue puntual, a la hora programada: 13 horas con 20 minutos del 13 de julio en una casona de la colonia Roma.

50 minutos de una primera reunión privada de Andrés Manuel López Obrador con el grupo de alto nivel del gobierno de Estados Unidos, integrado por Mike Pompeo, secretario de estado; el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin; la secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, y el Asesor Senior del presidente de Estados Unidos, su yerno, Jared Kushner.

Encuentro cordial, de mutuo respeto y sin condicionamiento alguno, aseguró más tarde en conferencia de prensa, Marcelo Ebrard, propuesto canciller del próximo gobierno federal.

Marcelo Ebrard confirmó que Andrés Manuel López Obrador entregó a la delegación estadounidense un documento para iniciar una etapa nueva en la relación bilateral con bases de entendimiento sobre temas centrales como comercio y Tratado de Libre de Comercio, un acuerdo para el desarrollo que impulse el crecimiento de México y Centroamérica para retener en sus naciones a sus ciudadanos y con ello reducir la migración al vecino país por razones de pobreza o violencia; también sobre el tema de seguridad.

La propuesta se dirige al presidente de Estados Unidos y será dada a conocer a la opinión pública cuando la reciba en sus manos Donald Trump.

“¿Qué podría sintetizar estos elementos? Es una propuesta de bases de entendimiento. ¿Cuál es el fundamento de ese entendimiento? El desarrollo y el respeto a cada país mutuamente. Entonces, se entregó esa propuesta y habrá que esperar la respuesta del presidente Trump una vez que la tenga en su poder, se las daremos a conocer […] No se habló del tema de las armas, no llegamos a ese grado […] Respecto a seguridad y migración realmente no se entró al detalle […] yo diría que ellos llegaron en una posición bastante cordial y señalando que sí hay un resultado electoral que le da un mandato muy fuerte al presidente, próximo presidente de México, entonces habría sido impensable cualquier tipo de condicionamiento, no lo hubo, no lo hubo. Entonces, tuvimos un buen diálogo, un buen encuentro, sobre todo porque hay una iniciativa mexicana integral”, señaló Ebrard.