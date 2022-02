A días de su inauguración, obras de rutas de acceso al Aeropuerto “Felipe Ángeles” tienen retrasos

El próximo 21 de marzo se prevé la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. uno de los problemas que enfrentará esta obra será la conexión de distintas zonas del Valle de México a la terminal aérea. Aunque hay obras ya terminadas, existen retrasos en las dos principales rutas de acceso.

Agustín Cruz tiene 35 años de trabajar en obras. Desde abril pasado comenzó con trabajos en dos distribuidores que construye la Secretaría de Infraestructura, comunicaciones y transportes a la entrada del Nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles.

Él es uno de los 2 mil 200 trabajadores que realizan estas obras de conexión que pretenden terminar para antes del 21 de marzo próximo.

La Secretaría de Infraestructura se encuentra construyendo tres obras de conexión hacia el aeropuerto Felipe Ángeles. Pero existen otros frentes donde las vías para llegar a este aeropuerto presentan retrasos evidentes.

En la autopista México-Pachuca, una de las opciones para llegar en automóvil al Aeropuerto, se realizan trabajos de ampliación que aun no terminan. El pasado 11 de febrero, colapsaron cuatro trabes de un puente que conectará con el Felipe Ángeles. Estas obras las lleva a cabo Banobras.

La otra vía que conectará la Ciudad de Mexico con el aeropuerto es a través del Circuito Exterior Mexiquense.. El retraso en las obras destaca a la altura del municipio de Tonanitla. Pedro Martínez es ejidatario en esta zona. Asegura que han tenido que detener las obras que realiza el gobierno del Estado de México por la falta de acuerdos para el pago de sus tierras.

“Ellos primero convocaron a los posesionarios afectados, no a los ejidatarios y de hecho la asamblea de ejidatarios que se ha convocado no ha llegado ninguna conclusión”, dijo Pedro Martínez, ejidatario de Tonanitla, Estado de México.

El retraso más evidente es en el cruce de la nueva vía con el Boulevard Ojo de Agua donde ni siquiera han iniciado los trabajos. Unos metros de ahí, desde hace 25 años, vive Lizbeth Moreno. Su casa está dentro del trazo de esta nueva carretera. Dice que aun no llega a un acuerdo económico para que autorice demolerla.

“Es un valor muy bajo, no me alcanza para ir a reubicarme en otro lado. Nosotros estamos en la mejor disposición de coadyuvar con las autoridades, no nos oponemos a la obra, no pedimos ni más ni menos, simplemente un pago justo”, reiteró LIizbeth.