Retiro de vagones del Metro siniestrados no afectará el peritaje: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el hecho de retirar los vagones siniestrados de la zona del colapso no afectará el peritaje, esto tras anunciar que se reunirá con los directivos de la empresa noruega que realizará el peritaje externo por el colapso en la Línea 12 del Metro.

Te recomendamos: ¿A qué teléfonos pueden llamar las víctimas del accidente en L12 del Metro CDMX?

Garantizó que todas las instancias del gobierno de la ciudad estarán a su disposición, las cuales les proporcionarán la información que requieran del lugar.

Explicó que el hecho de retirar los vagones siniestrados de la zona del colapso no afectará el peritaje, pues los especialistas tendrán acceso a todos los materiales que permanecen en el lugar del incidente, como la trabe.

A la par, la Fiscalía General de Justicia hará otro peritaje apoyado con el Colegio de Ingenieros y distintas asociaciones. Revisarán todo el tramo elevado de la línea 12 y algunos otros tramos elevados del Metro.

Por otra parte, dijo que la Fiscalía de Justicia informará en torno a las carpetas de investigación que se abrieron y harán públicas las bitácoras de mantenimiento del Metro.

“Que se den a conocer todas las bitácoras… No hay absolutamente nada que esconder; es muy importante que toda esta información sea pública” declaró Sheinbaum.

En la conferencia de prensa, la Secretaria de Finanzas local rechazó que hubo un subejercicio en el presupuesto de 2020. Explicó que, si bien el presupuesto se modificó porque hubo menores ingresos en tarifas por la pandemia, el gobierno dio dinero extra para no afectar el mantenimiento.

“Se ha dicho que el Metro presenta un subejercicio en 2020 esto no es correcto. El ejercido del 2020 son 14 mil 290 millones de pesos que es igual al presupuesto modificado. Transportamos 40% de pasajeros menos en el año, por lo tanto, los ingresos de tarifas ligados a esta transportación se redujeron, no así el gasto en mantenimiento, no así la operación general del Metro”, dijo Luz Elena González, secretaria de Administración y Finanzas de la CDMX