Retiran custodios a víctimas de violencia de género en Yucatán por confinamiento

En Yucatán, víctimas de violencia de género y activistas denuncian que les fueron retirados los custodios que tenían como medida cautelar ante confinamiento por coronavirus, temen que ahora sus agresores aprovechen la contingencia para agredirlas.

Greta, de 43 años de edad, y su hijo de 10 años, viven encerrados en su casa, en Mérida, pero no por la pandemia. Greta teme que su expareja y padre de su hijo los agreda.

Desde el pasado 12 de marzo, el policía encargado de su custodia no acude a su domicilio.

Greta recibió el papel donde le notificaban que debido a la contingencia del coronavirus y “con el fin de mantener la salud de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública” se “retiraban las custodias fijas establecidas”.

Por años, la mujer sufrió agresiones por parte de Hugo, su expareja que, asegura, dejaron secuelas en su salud. Aunque lo denunció por intento de feminicidio, un juez federal reclasificó el delito como violencia familiar, por lo que el hombre esta libre.

La primera golpiza me dañó un ojo, me causó un microinfarto cerebral y perdí la capacidad de hablar, de ver, me violaba, me colgaba hasta que me desmayaba”, narró.